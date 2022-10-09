Утеплюємо будинок за допомогою … пляшок: як підручні засоби допомогли заощадити на опаленні житла

Склотара дозволила утеплити глинобитний будинок і значно скоротити витрати на опалення

Ймовірно, багатьом українцям вже встигли набриднути "страшилки" про майбутній опалювальний сезон і страждання, які він може завдати мешканцям приватних будинків та багатоповерхівок.

При цьому деякі люди вже встигли перечитати масу порад від фахівців з енергоефективності житлових приміщень, інші намагаються згадати напівзабуті ідеї минулих років, які допоможуть зберегти тепло і тим самим заощадити на опаленні житла.

Про одну з таких ідей кілька років тому розповідало видання "ФАКТИ".

Автором незвичайного проекту стала мешканка села Озера Кобеляцького району Полтавської області Віра Івашко, яка шукала можливість скоротити витрати на опалення будинку. Для цього зі старих пляшок вона зробила облицювання зовнішніх стін, покращивши теплоізоляцію.

"Покрити дах шифером я не змогла, довелося наймати покрівельників. А все інше сама робила. Кілька років тому купила електричну пилку та поміняла все дерево на даху", — розповідає вона.

Стіни незвичайного будинку

Згодом народна умілиця перейшла на внутрішні роботи. Вирівняла стелю — підбила дошками-"вагонкою". Таким чином, згори утворилася повітряна подушка, і в будинку стало тепліше. Потім обклала кахлем плиту та грубку.

"Тепер вони гарячі до ранку, не те, що раніше, — поки топиш, доти і тепло", — ділиться Віра Івашко.

Крім того, підлогу у вітальні жінка вирівняла пляшками. Принцип укладання такий самий, як і доріжок у дворі, тільки замість цементу використовувався теплий матеріал – глина.

Зверху підсохлу підлогу вкрила лінолеумом. Це нижня повітряна подушка. Ну і в кінці обклала всі стіни та фронтон склом.

"Тепер увесь мій будинок опинився в повітряних подушках, тож у ньому тепло. Про електричний обігрівач давно забули. А влітку, навпаки, у будинку прохолодно ", — цитує жінку видання.

Навіть паркан можна зробити з пляшок

На облицювання будинку пішло близько 5000 пляшок. Крім того, склотару мешканка села Озера використала для будівництва паркану, мощення доріжок на ділянці та облицювання інших будівель. На утеплення будинку пішло півмісяця роботи, але економія виявилася більш відчутною.

Якщо раніше щомісяця на оплату електроенергії витрачалося 1000 гривень (ціни 2019 року) через постійний включений обігрівач, то згодом на весь опалювальний сезон витрачається всього 1500 гривень на купівлю дров для печі. Витрати на саме облицювання жінка оцінила у 2000 гривень, які були витрачені на придбання цементу.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще один лайфхак від українців – чоловік зумів "створити з нуля" всього за 52 тисячі гривень будинок, який не потребує опалення взимку.