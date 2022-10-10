З дощами, але тепло: чого українцям чекати від погоди цього тижня

Якою буде погода в Україні на цьому тижні

В Україні протягом нового тижня зберігатиметься відносно тепла та суха погода, хоча мешканцям частини областей парасольку ховати не варто.

Як йдеться у прогнозі Гісметео, найближчими днями на території нашої країни температура повітря не опускатиметься нижче +10 градусів вдень, хоча вночі місцями можливе падіння стовпчика термометра аж до нуля.

Так у західних областях протягом робочого тижня зберігатиметься суха погода та температурою повітря на рівні +13…+16 градусів. Ближче до вихідних там станеться короткочасне потепління, яке швидко зміниться дощами.

Подібна картина спостерігатиметься в центральних областях, з тією різницею, що температура повітря буде в середньому на пару градусів нижчою.

Дощовим початок тижня буде для мешканців східних областей, проте синоптики поспішають запевнити, що вони вже до середи опади закінчаться.

Тепла та суха погода цього тижня чекає на мешканців південних областей, хоча до кінця робочого тижня температура повітря злегка опуститься, але на вихідних знову стане теплішою.

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Володимир Деркач докладно розповів у коментарі "Телеграфу" про те, на яку погоду варто чекати українцям у жовтні та листопаді цього року.