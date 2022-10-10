С дождями, но тепло: чего украинцам ждать от погоды на этой неделе

Какой будет погода в Украине на этой неделе

В Украине в течение новой недели будет сохраняться относительно теплая и сухая погода, хотя жителям части областей зонтик прятать не стоит.

Как говорится в прогнозе Гисметео, в ближайшие дни на территории нашей страны температура воздуха не будет опускаться ниже +10 градусов днем, хотя ночью местами возможно падение столбика термометра вплоть до ноля.

Так в западных областях, в течение рабочей недели будет сохраняться сухая погода и температурой воздуха на уровне +13…+16 градусов. Ближе к выходным там случится кратковременное потепление, которое быстро сменится дождями.

Подобная картина будет наблюдаться в центральных областях, с той лишь разницей, что температура воздуха будет в среднем на пару градусов ниже.

Дождливым начало недели будет для жителей восточных областей, однако синоптики спешат заверить, что они уже к среде осадки закончатся.

Теплая и сухая погода на этой неделе ждет жителей южных областей, хотя к концу рабочей недели температура воздуха слегка опустится, но на выходных снова станет теплее.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Владимир Деркач подробно рассказал в комментарии "Телеграфу" о том, какой погоды стоит ждать украинцам в октябре и ноябре этого года.