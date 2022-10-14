Данілов розповів, коли у росії закінчаться ракети

Для того, аби поповнити свої запаси, рф знадобиться кілька років

У російської федерації, котра останніми днями посилила обстріли мирних українських міст, залишилося близько чверті високоточних ракет із загальної кількості, котра була у неї до повномасштабного вторгнення в Україну у лютому.

Відповідну інформацію у своєму інтерв'ю для видання НВ повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи запитання журналіста щодо того, коли у росії можуть закінчитися ракети.

"Можу сказати, що цей час уже наближається", — сказав він, відзначивши, що робота української розвідки перебуває на бездоганному рівні.

За словами Данілова, на сьогоднішній день розвідникам вдалося встановити кількість високоточних ракет з невеликою похибкою. Мова йде саме про ті ракети, які для України приносять найбільші клопоти.

Що стосується інших боєприпасів такого типу, проте ще радянського виробництва, до прикладу ракети С-300, то їх залишилося ще трошки, проте набагато менше, аніж до вторгнення 24 лютого.

"Ми відслідковуємо всі ці речі. Я не маю права називати абсолютні цифри, які би хотіли від мене почути. Якщо брати відсотки, то йдеться про те, що залишається 25-28% від тієї загальної кількості, що була у них на 24 лютого", — підсумував Данілов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український міністр Олексій Резніков прокоментував проблеми росії у відновленні ракет, якими вона невпинно засипає мирні міста нашої держави. Зокрема, за словами політика, для поновлення своїх запасів рф знадобиться не менше п'яти років.