Волонтер Наталія Приходько: ми надаємо людям не лише матеріальну, а й психологічну допомогу

Під час війни Благодійний фонд Вадима Столара надає людям не лише матеріальну, а й психологічну допомогу, втілюючи проєкти з психологічної реабілітації населення. Про це у інтерв’ю телеканалу Live розповіла волонтерка Фонду Наталія Приходько.

"В процесі спілкування з людьми ми зрозуміли, що їм потрібна допомога не лише матеріальна, а й соціальна. Багато людей потребують психологічної допомоги. Сім'ї, які втратили житло, близьких людей — мають складний емоційний стан. Нам хочеться підтримати такі родини, тому створили напрямок роботи з психологічної реабілітації", – пояснила Наталія Приходько.

Вона розповіла подробиці про таку роботу Фонду, зокрема – про проєкт "Відновись.

"Соціальний проєкт "Відновись" спрямований на родини, де загинув член сім'ї на фронті або людей, які повністю втратили житло. Вже було реалізовано два етапи. Перший пройшов у Буковелі. Психологічне відновлення пройшли понад 200 сімей. Другий етап пройшов у Закарпатті, також близько 200 сімей пройшли психологічну реабілітацію. Я бачила очі дітей та вдячність мам, яким ми змогли допомогти. Вони дякували за те, що змогли виспатися і відпочили від постійних повітряних тривог. Діти танцювали, бігали, ліпили, їздили на екскурсії. Здавалося робили банальні речі, але зараз у війну для них — це було дуже корисно. Хочеться, щоб діти більше посміхалися, і хоч трішки подарувати їм дитинства", – підкреслила волонтерка.

За її словами, понад 400 сімей вже пройшли реабілітацію в рамках проєкту "Відновись", і Фонд Вадима Столара продовжуватиме організовувати такі проєкти, тому що наразі у людей є величезна потреба в психологічній допомозі.

"Ми не повернемо цим людям мирне життя, але зможемо подарувати друге дихання, щоб матері своїм позитивним прикладом показували дітям, що життя продовжується. Діти — це наше майбутнє, якщо діти будуть морально пригнічені, то й майбутнє буде під великим питанням", – констатувала Наталія Приходько.

Також вона згадала й інші соціальні проєкти Благодійного фонду Вадима Столара.

"Ми зрозуміли, що треба підтримувати українців морально, тому у нас багато соціальних проєктів. Один із них — "Спорт на районі", який ми запустили на території міста Києва. Ми знайшли класних тренерів, зібрали жителів міста, які хочуть займатися спортом, і організували тренування на свіжому повітрі. Такі групи організовані в кожному районі Києва, і це безплатно. Також у Київській області ми створили футбольну команду з дітей 7-10 років. Знайшли професійного тренера, розмістили оголошення і набрали в команду дітей, сім’ї яких вимушені були покинути домівки. Це діти з Харківщини, Донеччини, Луганщини та інших регіонів. Фонд закупив спорядження та форму й організував турнір. Ми й надалі плануємо підтримувати цих дітей", – заключила волонтерка.