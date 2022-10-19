Волонтер Наталья Приходько: мы оказываем людям не только материальную, но и психологическую помощь

Во время войны Благотворительный фонд Вадима Столара оказывает людям не только материальную, но и психологическую помощь, реализуя проекты по психологической реабилитации населения. Об этом в интервью телеканалу Live рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

"В процессе общения с людьми мы поняли, что им нужна помощь не только материальная, но и социальная. Многие нуждаются в психологической помощи. Семьи, потерявшие жилье, близких людей — имеют сложное эмоциональное состояние. Нам хочется поддержать такие семьи, поэтому создали направление работы по психологической реабилитации", – объяснила Наталья Приходько.

Она рассказала подробности о такой работе Фонда, в частности – о проекте "Відновись".

"Социальный проект "Відновись" направлен на семьи, где погиб член семьи на фронте или людей, полностью потерявших жилье. Уже было реализовано два этапа. Первый прошел в Буковеле. Психологическое восстановление прошли более 200 семей. Второй этап прошел в Закарпатье, также около 200 семей прошли психологическую реабилитацию. Я видела глаза детей и благодарность мам, которым мы смогли помочь. Они благодарили за то, что смогли выспаться и отдохнули от постоянных воздушных тревог. Дети танцевали, бегали, лепили, ездили на экскурсии. Казалось бы банальные вещи, но сейчас в войну для них — это было очень полезно. Хочется, чтобы дети больше улыбались, и хоть немного подарить им детства", — подчеркнула волонтер.

По ее словам, более 400 семей уже прошли реабилитацию в рамках проекта "Восстановись", и Фонд Вадима Столара будет продолжать организовывать такие проекты, потому что у людей сейчас есть огромная потребность в психологической помощи.

"Мы не вернем этим людям мирную жизнь, но сможем подарить второе дыхание, чтобы матери своим положительным примером показывали детям, что жизнь продолжается. Дети — это наше будущее, если дети будут морально подавлены, то и будущее будет под большим вопросом", — констатировала Наталья Приходько.

Также она упомянула и другие социальные проекты Благотворительного фонда Вадима Столара.

"Мы поняли, что нужно поддерживать украинцев морально, поэтому у нас много социальных проектов. Один из них — "Спорт на районе", который мы запустили на территории города Киева. Мы нашли классных тренеров, собрали жителей города, желающих заниматься спортом, и организовали тренировки на свежем воздухе Такие группы организованы в каждом районе Киева, и это бесплатно. Также в Киевской области мы создали футбольную команду из детей 7-10 лет. Нашли профессионального тренера, разместили объявления и набрали в команду детей, семьи которых вынуждены были покинуть дома. Это дети из Харьковщины, Донетчины, Луганщины и других регионов. Фонд закупил снаряжение и форму и организовал турнир. Мы и дальше планируем поддерживать этих детей", — заключила волонтер.