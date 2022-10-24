Тримаймо зв'язок: ЗСУ отримали 400 рацій від Parimatch

Убезпечений стійкий радіозв'язок є невіддільною частиною як для проведення успішних військових операцій, так і для порятунку життя. Усвідомлюючи роль зв'язку "на нулі", Parimatch систематично купує та відправляє рації українським захисникам на найгарячіші ділянки фронту. Загалом, за 8 місяців війни військові ЗСУ отримали 403 рації вартістю 6,5 мільйонів гривень.

Усі засоби зв'язку вже на передовій та забезпечують надійну комунікацію під час виконання тактичних завдань у 5 областях: Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській.

"Від якості зв‘язку залежить злагодженість дій підрозділів. А це надважливо для успішності виконання бойового завдання і запобіганню додаткових втрат. Ми розуміємо, що триває й технологічна війна. Саме тому 8ий місяць поспіль працюємо у режимі технологічного підсилення захисників України. Всі наші дії переслідують єдину незмінну мету: наблизити перемогу України", – додала Наталія Гілевич, СЕО Parimatch Ukraine.

На додачу до засобів радіозв'язку, компанія доукомплектовує бійців різних підрозділів захисною амуніцією. Затребуваним спорядженням серед військовослужбовців виявилися плитоноски, комплекти утепленої форми, взуття, термобілизна та рукавиці.