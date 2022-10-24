Держать связь: ВСУ получили 400 раций от Parimatch

Безопасная устойчивая радиосвязь является неотъемлемой частью как для проведения успешных военных операций, так и для спасения жизней. Осознавая важность надежной связи на нуле, Parimatch систематически покупает и передает рации украинским защитникам на самые горячие направления фронта. В общей сложности, за 8 месяцев войны военные ВСУ получили 403 рации стоимостью 6,5 миллионов гривен.

Все средства связи уже на передовой и обеспечивают надежную коммуникацию при выполнении тактических задач в 5 областях: Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской.

"От качества связи зависит слаженность действий подразделений. А это очень важно для успешности выполнения боевой задачи и предотвращения дополнительных потерь. Мы понимаем, что идет и технологическая война. Именно поэтому 8-й месяц работаем в режиме технологического усиления защитников Украины. Все наши действия преследуют единственную цель – приблизить победу Украины", – говорит Наталья Гилевич, СЕО Parimatch Ukraine.

В дополнение к средствам радиосвязи компания доукомплектовывает бойцов различных подразделений защитной амуницией. Востребованным снаряжением среди военнослужащих остаются плитоноски, комплекты утепленной формы, обуви, термобелье и перчатки.