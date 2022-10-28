Синоптики обіцяють потепління: де в Україні чекати "літніх" +19 градусів
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На думку народного синоптика, тепло протримається ще приблизно тиждень
Згідно з прогнозами синоптиків, кінець місяця в Україні обіцяє бути теплим.
Так, у п’ятницю, 28 жовтня, буде хмарно з проясненнями, без опадів — лише у східних областях вночі місцями невеликий дощ, йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
Вночі та вранці у західних та Вінницьких областях туман. Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжх морів — до 11°; вдень 10-15°, на Прикарпатті та Одещині до 19 °, у східних областях 7-12°.
"Але вже на початку наступного тижня повітря стане холоднішим, вдень стовпчики термометрів "крутитимуться" близько +10+12 градусів", — попереджають синоптики.
Водночас, народний синоптик Стас Щедрін вважає, що потепління триватиме ще приблизно тиждень.
"Орієнтовно до 4-6 листопада в Україні знову очікується відносно сильне потепління до +14...+19", - прогнозує він.
Про потепління говорять і дані сайту "Метеопрог": згідно з його інформацією, у Києві найтеплішим днем наступного тижня стане другий день листопада.
Ще теплішим буде початок наступного місяця на Заході країни.
У Центрі тепло затримається трохи довше.
А на Півдні навіть за тиждень буде надзвичайно тепло – до +17 градусів.
Проте тепло не зможе переламати характеру погодних змін, і в листопаді все одно по Україні розпочнуться перші сніги.