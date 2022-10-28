Синоптики обіцяють потепління: де в Україні чекати "літніх" +19 градусів

На думку народного синоптика, тепло протримається ще приблизно тиждень

Згідно з прогнозами синоптиків, кінець місяця в Україні обіцяє бути теплим.

Так, у п’ятницю, 28 жовтня, буде хмарно з проясненнями, без опадів — лише у східних областях вночі місцями невеликий дощ, йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Вночі та вранці у західних та Вінницьких областях туман. Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжх морів — до 11°; вдень 10-15°, на Прикарпатті та Одещині до 19 °, у східних областях 7-12°.

Погода в Україні у п’ятницю, 28 жовтня

"Але вже на початку наступного тижня повітря стане холоднішим, вдень стовпчики термометрів "крутитимуться" близько +10+12 градусів", — попереджають синоптики.

Водночас, народний синоптик Стас Щедрін вважає, що потепління триватиме ще приблизно тиждень.

"Орієнтовно до 4-6 листопада в Україні знову очікується відносно сильне потепління до +14...+19", - прогнозує він.

Про потепління говорять і дані сайту "Метеопрог": згідно з його інформацією, у Києві найтеплішим днем наступного тижня стане другий день листопада.

Погода в Києві на найближчі 2 тижні

Ще теплішим буде початок наступного місяця на Заході країни.

Погоди у західних областях

У Центрі тепло затримається трохи довше.

Погода в найближчі 2 тижні в Центрі

А на Півдні навіть за тиждень буде надзвичайно тепло – до +17 градусів.

Південь потішить теплом

Проте тепло не зможе переламати характеру погодних змін, і в листопаді все одно по Україні розпочнуться перші сніги.