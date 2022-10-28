Синоптики обещают потепление: где в Украине ждать "летних" +19 градусов

По мнению народного синоптика, тепло продержится еще примерно неделю

В соответствии с прогнозами синоптиков, конец месяца в Украине обещает быть теплым.

Так, в пятницу, 28 октября, будет облачно, с прояснениями, без осадков — лишь в восточных областях ночью местами небольшой дождь, говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Ночью и утром в западных и Винницких областях туман. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 11°; днем 10-15°, в Прикарпатье и Одесщине до 19°, в восточных областях 7-12°.

Погода в Украине в пятницу, 28 октября

"Но уже в начале следующей недели воздух станет холоднее, днем ​​столбики термометров будут "крутиться" около +10+12 градусов", — предупреждают синоптики.

В то же время народный синоптик Стас Щедрин считает, что потепление продлится еще примерно неделю.

"Ориентировочно до 4-6 ноября в Украине вновь ожидается относительно сильное потепление до +14…+19", — прогнозирует он.

О потеплении говорят и данные сайта "Метеопрог": согласно его информации, в Киеве самым теплым днем будущей недели станет второй день ноября.

Погода в Киеве на ближайшие 2 недели

Еще теплее будет начало следующего месяца на Западе страны.

Погогда в западных областях

В Центре тепло задержится немого дольше.

Погода в ближайшие 2 недели в Центре

А на Юге даже через неделю будет необычайно тепло – до +17 градусов.

Юг порадует теплом

Тем не менее, тепло не сможет переломить характер погодных изменений, и в ноябре все равно по Украине начнутся первые снега.