Сварки і пошук “зради”: що обговорюють українці в соцмережах, крім війни

Внутрішні проблеми призводять до поділу україніців на кілька фронтів

У ті моменти, коли яскраві події на фронті вщухають, українці починають більше обговорювати теми, які переважно спрямовані на внутрішні проблеми. Це стає причиною для сварок і поділу громадян на кілька фронтів.

Про це йдеться в результатах дослідження аналітиків ГО "CAT–UA: Communication Analysis Team – Ukraine" в період з 31 жовтня по 6 листопада, пише Центр стратегічних комунікацій. Зазначається, що кілька тижнів тривало скорочення дописів у соцмережах на тему війни до рекордних показників. Тож українці налаштувалися на суперечки на актуальні теми.

Найпопулярнішими темами обговорень у цей період стали зміна керівництва Нафтогазу і Довженко-Центру, держбюджет – 2023 (іноді залучалися боти). Проте найгарячіша тема для користувачів мережі була про те, хто добре, а хто погано економить електроенергію.

Аналітики зазначили, що українці часто марно витрачають свій час та енергію на сварки між собою, і це призводить до зниження взаємної довіри. Вони також підкреслюють, що перманентна критика на адресу держави та її представників, ще й в умовах повномасштабної зовнішньої агресії, навряд чи слугує суспільному благу, хоча зрозуміло, що можливість відкрито критикувати владу – це фундаментальна риса демократії.

Згідно з методологією дослідження, із загального масиву повідомлень у соціальних мережах, автори яких ідентифікували себе як мешканці України, щодня випадковим чином виокремлюється 1050 дописів, що складає приблизно 0,25% від загальної кількості. Таке дослідження вважається репрезентативним.