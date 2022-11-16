Ссоры и поиск "зрады": что обсуждают украинцы в соцсетях, кроме войны

Внутренние проблемы приводят к разделению украинцев на несколько фронтов

В те моменты, когда яркие события на фронте утихают, украинцы начинают больше обсуждать темы, в основном направленные на внутренние проблемы. Это становится причиной для ссор и разделения граждан на несколько фронтов.

Об этом говорится в результатах исследования аналитиков ОО "CAT-UA: Communication Analysis Team — Ukraine" в период с 31 октября по 6 ноября, пишет Центр стратегических коммуникаций. Отмечается, что несколько недель продолжалось сокращение сообщений в соцсетях на тему войны до рекордных показателей. Поэтому украинцы настроились на споры на актуальные темы.

Самыми популярными темами обсуждений в этот период стали смена руководства Нафтогаза и Довженко-Центра, госбюджет – 2023 (иногда привлекались боты). Однако самая горячая тема для пользователей сети была о том, кто хорошо, а кто плохо экономит электроэнергию.

Аналитики отметили, что украинцы часто напрасно тратят свое время и энергию на ссоры между собой, что приводит к снижению взаимного доверия. Они также подчеркивают, что перманентная критика в адрес государства и его представителей, еще и в условиях полномасштабной внешней агрессии, вряд ли служит общественному благу, хотя ясно, что возможность открыто критиковать власть – это фундаментальная черта демократии.

Согласно методологии исследования, из общего массива сообщений в социальных сетях, авторы которых идентифицировали себя как жители Украины, ежедневно случайным образом выделяется 1050 сообщений, что составляет примерно 0,25% от общего количества. Такое исследование считается репрезентативным.