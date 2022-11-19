Депутати Європарламенту, Німеччини та Фінляндії у Києві запевнили у допомозі щодо відновлення та захисту української інфраструктури

Парламентарі та євродепути зазначили, що удари РФ по об’єктах української критичної інфраструктури вимагають глобальної відповіді міжнародної спільноти.

18 листопада в інформаційному агентстві Guildhall відбулася прес-конференція групи депутатів Європейського парламенту та депутатів національних парламентів Німеччини та Фінляндії щодо участі ЄС та зазначених держав у відновленні української енергетичної інфраструктури.

У прес-конференції взяли участь депутат Бундестагу від "Зелених" Антон Хофрайтер, депутат парламенту Фінляндії Софія Вірта, депутат Європейського парламенту від Німеччини Сергій Лагодинський та депутат Європейського парламенту від Швеції Якоп Далунде.

Парламентарі та євродепути зазначили, що удари РФ по об'єктах української критичної інфраструктури є глобальним викликом, який потребує глобальної відповіді міжнародної спільноти та запевнили у виробленні підходу та участі країн Європи у відновленні та подальшому захисті енергетичної інфраструктури України.

Крім того, депутат німецького Бундестагу Антон Хофрайтер та депутат Європейського парламенту від Німеччини Сергій Лагодинський наголосили на необхідності збільшення військової допомоги Україні для звільнення окупованих територій.

Учасники заявили про важливість притягнення до кримінальної та фінансової відповідальності за агресію проти України керівництва Російської Федерації та роботу міжнародного співтовариства над цим питанням.

Нагадаємо, раніше Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних ЗМІ виступив із закликом до світової спільноти розглядати атаки на енергетичну інфраструктуру нашої країни як частину російського геноциду українського народу.

Із заявами про те, що удари дії Росії, удари по об'єктах критичної інфраструктури є військовими злочинами, геноцидом українського народу і можуть призвести до смертей тисяч людей, також виступили також політики в інших світових державах та депутати Європейського парламенту.

Так, французький сенатор, член комітету Сенату Франції з оборони та міжнародних відносин Гійом Гонтар заявив, що удари російської армії по об'єктах української критичної інфраструктури є військовими злочинами. За його словами, міжнародному співтовариству варто направити своїх представників для збирання доказів таких військових злочинів та передачі їх до Міжнародного кримінального суду.

Член Палати Представників парламенту Великобританії сер Роджер Гейл наголосив, що удари Збройних Сил Росії по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури є військовими злочинами, які можуть призвести до смертей тисяч людей та геноциду українців.

Депутат парламенту Чехії, член комітету з питань економіки Томаш Мюллер заявив, що удари армії РФ по об'єктах критичної інфраструктури України є військовими злочинами та формою геноциду українського народу.

Так, віце-спікер Сейму Литовської республіки Паулюс Саударгас заявив, що удари Росії по об'єктах української критичної інфраструктури є військовими злочинами та геноцидом українського народу. Відповіддю на такі дії Кремля мають стати поставки необхідних систем ППО, систем протиракетної оборони та озброєнь для протидії безпілотникам.

У свою чергу, представник Німеччини в Європейському парламенті Ніклас Гербст заявив, що удари росіян по критичній інфраструктурі в Україні спрямовані проти цивільного населення і є актами геноциду. За його словами, одна з цілей Кремля в Україні – знищення українців як нації, що і з технічного, і з правового погляду є геноцидом.