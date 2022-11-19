Депутаты Европарламента, Германии и Финляндии в Киеве заверили в помощи по восстановлению и защите украинской инфраструктуры

Парламентарии и евродепуты отметили, что удары РФ по объектам украинской критической инфраструктуры требуют глобального ответа международного сообщества

18 ноября в информационном агентстве Guildhall состоялась пресс-конференция группы депутатов Европейского парламента и депутатов национальных парламентов Германии и Финляндии на предмет участия ЕС и указанных государств в восстановлении украинской энергетической инфраструктуры.

В пресс-конференции приняли участие – депутат Бундестага от "Зеленых" Антон Хофрайтер, депутат парламента Финляндии София Вирта, депутат Европейского парламента от Германии Сергей Лагодинский и депутат Европейского парламента от Швеции Якоп Далунде.

Парламентарии и евродепуты отметили, что удары РФ по объектам украинской критической инфраструктуры являются глобальным вызовом, который требует глобального ответа международного сообщества и заверили в выработке подхода и участии стран Европы в восстановлении и дальнейшей защите энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, депутат немецкого Бундестага Антон Хофрайтер и депутат Европейского парламента от Германии Сергей Лагодинский подчеркнули необходимость увеличения военной помощи Украине для освобождения оккупированных территорий.

Участники заявили о важности привлечения к уголовной и финансовой ответственности за агрессию руководства Российской Федерации и работе международного сообщества над данным вопросом.

Напомним, ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных СМИ выступил с призывом к мировому сообществу рассматривать атаки на энергетическую инфраструктуру нашей страны как часть российского геноцида украинского народа.

С заявлениями о том, что удары действия России, удары по объектах критической инфраструктуры являются военными преступлениями, геноцидом украинского народа и могут привести к смертям тысяч людей также выступили также политики в других мировых государствах и депутаты Европейского парламента.

Так, французский сенатор, член комитета Сената Франции по обороне и международным отношениями Гийом Гонтар заявил, что удары российской армии по объектам украинской критической инфраструктуры являются военными преступлениями. По его словам, международному сообществу стоит направить собственных представителей для сбора доказательств таких военных преступлений и передачи их в Международный уголовный трибунал.

Член Палаты Представителей парламента Великобритании сэр Роджер Гейл подчеркнул, что удары Вооруженных Сил России по объектам гражданской и критической инфраструктуры являются военными преступлениями, которые могут привести к смертям тысяч людей и геноциду украинцев.

Депутат парламента Чехии, член комитета по вопросам экономики Томаш Мюллер заявил, что удары армии РФ по объектам критической инфраструктуры Украины являются военными преступлениями и формой геноцида украинского народа.

Так, вице-спикер Сейма Литовской республики Паулюс Саударгас заявил, что удары России по объектам украинской критической инфраструктуры являются военными преступлениями и геноцидом украинского народа. Ответом на такие действия Кремля должны статть поставки необходимых систем ПВО, систем противоракетной обороны и вооружений для противодействия беспилотникам.

В свою очередь представитель Германии в Европейском парламенте Никлас Гербст заявил, что удары россиян по критической инфраструктуре в Украине направлены против гражданского населения и являются актами геноцида. По его словам, одна из целей Кремля в Украине – уничтожение украинцев как нации, что и с технической и с правовой точек зрения является геноцидом.