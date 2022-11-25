Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик Ford Ranger

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України черговий позашляховик Ford Ranger.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Авто вже допомагає захисникам України виконувати бойові завдання в районі Бахмута на Донеччині.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 40 авто. Всі вони допомагають захисникам України виконувати завдання в зоні бойових дій.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалому від війни населенню.