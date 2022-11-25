Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Ford Ranger

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины очередной внедорожник Ford Ranger.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Авто уже помогает защитникам Украины выполнять боевые задания в районе Бахмута Донецкой области.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 40 автомобилей. Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.