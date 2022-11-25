Укр

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Ford Ranger

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Ford Ranger Новость обновлена 25 ноября 2022, 13:09

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины очередной внедорожник Ford Ranger.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Авто уже помогает защитникам Украины выполнять боевые задания в районе Бахмута Донецкой области.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 40 автомобилей. Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.