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Favbet Foundation передав ЗСУ ще два позашляховики Mitsubishi L200

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Favbet Foundation передав ЗСУ ще два позашляховики Mitsubishi L200

Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 40 авто

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з підрозділів Збройних Сил України два позашляховики високої прохідності Mitsubishi L200, повідомили представники фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Авто вже надійшли в розпорядження підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на півдні України.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 40 авто. Всі вони допомагають захисникам України виконувати завдання в зоні бойових дій.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалому від війни населенню.

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