Favbet Foundation передал ВСУ еще два внедорожника Mitsubishi L200

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 40 автомобилей

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений Вооруженных Сил Украины два внедорожника высокой проходимости Mitsubishi L200, сообщили представители фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Автомобили уже поступили в распоряжение подразделений ВСУ, выполняющих боевые задания на юге Украины.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 40 автомобилей. Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.