Закритись дорожче, ніж працювати у збиток: як кінотеатри виживають в умовах обстрілів та блекаутів

Кінотеатри фіксують мільйонні збитки щомісяця

Український бізнес несе великі матеріальні втрати через терор, який спричиняє росія. Особливі випробування постали перед розважальною сферою, що постраждала ще під час пандемії. Регулярні карантинні обмеження означали скорочення прибутку для всієї кіносфери. Вихід фільмів, зйомки, фестивалі стали заскладними та витратними процесами, що відмінялися або переносилися. Та майже одразу після повернення до нормальної роботи галузь зазнала нового удару – в Україні почалася повномасштабна війна. Через бойові дії у багатьох містах кінозали були пошкоджені або зруйновані, деякі опинились на окупованих територіях. Власники бізнесу фіксують збитки на десятки мільйонів гривень щомісяця, але закритися – буде дорожче. Сьогодні "Телеграф" розповість, що допомагає компаніям втриматися на плаву та що буде з цінами на квитки.

На що вплинули обстріли та проблеми з енергетикою?

Дві найбільші мережі кінотеатрів в Україні вже через декілька тижнів після вторгнення росії почали відновлювати свою роботу. Тож наразі Multiplex та Планета кіно майже повністю задіяли всі свої локації. За словами генерального директора Multiplex Романа Романчука, на цей момент працює лише 17 з 29 існуючих кінотеатрів. Решта були або повністю знищені окупантами, або зазнали ушкоджень від ракетних обстрілів ТРЦ, де вони знаходилися.

"У маріупольському ТРЦ ПортCity кінотеатр знищено повністю, в херсонському ТРЦ Fabrika, де в березні була пожежа, нібито вціліла частина будівлі да знаходиться наш кінотеатр, але немає чіткого розуміння, в якому він стані. Сподіваюся, завдяки ЗСУ ми скоро це дізнаємося", – пояснює Роман Романчук.

Мережа Планета Кіно має 9 кінотеатрів по Україні: по два в Києві, Одесі та у Львові, і по одному у Дніпрі, Сумах та Харкові. Загалом було декілька прильотів поруч з ТРЦ в Харкові та Одесі, але кінотеатри суттєво не постраждали. Все вдалось досить швидко відремонтувати. Співвласник кінотеатрів Дмитро Деркач розповідає, що головною проблемою наразі є часта відсутність електроенергії, а без світла бізнес генерує тільки одні збитки.

Співвласник "Планета Кіно" Дмитро Деркач

"Зараз люди не дуже хочуть їздити в кінотеатри. Вони розуміють, що в будь-який момент світло може зникнути і сеанс закінчиться. Відвідуваність просіла у понад двічі. Якщо ще три роки тому ми за рік продавали до 5 млн квитків, то зараз, якщо назбирається хоча б 2 млн – буде круто. Наразі у нас в 3-4 рази менше відвідувачів, ніж у 2019 році. Відповідно, це вплинуло на наш виторг" — ділиться бізнесмен у своєму інтерв'ю.

Час важких рішень

На сьогодні кінобізнес на межі існування, оскільки попиту майже немає. Проте навіть якщо зупинити діяльність, все одно доведеться сплачувати ТРЦ за оренду, що є невигідним. Саме це та ряд інших факторів змушує учасників бізнесу продовжувати роботу.

"Щоб вижити ми скоротили свої видатки: десь домовилися з ТРЦ про зменшення платні за оренду, десь – щось підрізали, від чогось відмовилися. 10 жовтня (день, коли Росія почала масовані атаки на українську енергосистему. – Ред.) нам показало, що стабільності найближчим часом очікувати не варто, проте ми оптимісти. Нам важливо, щоб кінотеатр хоча б працював "в нуль". Не відомо на скільки нас вистачить, але ми продовжуємо роботу." — пояснюють у Планета Кіно.

Втім, домовитися з орендодавцями виходить не завжди. Так, за словами Романа Романчука, в місті Кривий Ріг вони розірвали контракт та вимушені вивозити обладнання кінотеатру, оскільки власник ТЦ не взяв до уваги жодних аргументів.

Як щодо використання генераторів?

Кінозала Планета Кіно

Через відсутність стабільної енергетики, бізнес активно шукає альтернативи традиційним джерелам енергії. Проте власники кінотеатрів не розглядають варіанти використання генераторів або встановлення на фасадах будівель сонячних електростанцій.

Кінозали споживають багато електроенергії для кінопроєкторів, майже все опалення йде від кондиціонерів. Саме тому, генератори для кінотеатрів — це дорого. Хоча інколи виникали серйозні проблеми, коли без генератора було не обійтися: в одному з ТРЦ у Києві розташована частина серверів Планета кіно. Якщо світло зникало у всьому торговому центрі, в інших кінотеатрах не працювали касові апарати. В такому випадку команда живить їх від генераторів, щось – перенесли в "хмару".

Як сильно змінилася вартість квитка і наскільки за цих умов вона може зрости?

У Multiplex, після зниження вартості квитків весною (у 2,5 рази), в середині літа вже вимушено повернулися на довоєнну вартість аби забезпечувати хоч якусь економіку роботи. Трохи піднімали ціну в Планета Кіно і планують це робити далі, але вартість не може рости дуже сильно. В деяких кінотеатрах прийняли рішення залучати маркетинг, тож можна зустріти і безкоштовні сеанси.

"Якщо ми підвищимо ціни на квитки, то несильно. Люди й так не хочуть ходити в кінотеатри, а як підвищити вартість квитка удвічі, ситуація буде ще гіршою. Цього року ми й так трохи збільшили ціни на попкорн.", – констатує Дмитро Деркач.

Кінотеатри намагаються боротися за глядача

Відвідування кінотеатру зазвичай планують заздалегідь, адже треба купити квиток, доїхати, глядачі витрачають гроші на попкорн і напої, фільм йде 1,5-3 години. Якщо сеанс переривається – це дуже негативний досвід, після якого бажання повернутися зникає.

"Щоб трохи спростити це все, ми зараз запустили телеграм-канал, в якому інформуємо, які кінотеатри працюють, в яких тривога, або відключена електрика. Також зробили телеграм-бот, в якому зібрали інформацію про евакуації, повернення квитків та багато інших відповідей на часті запитання. Ми повертаємо гроші, якщо клієнт не зміг додивитись фільм або пропонуємо інші сеанси", – розповідає Дмитро Деркач.

Чи підтримує цей бізнес держава?

єПідтримка стала суттєвою допомогою для кінотеатрів в умовах карантину та пандемії COVID-19. Доходи січня-лютого 2022 року були дуже хороші та стали рекордними за всю історію Планети Кіно. Фактично, вони й дозволили накопичити певну "подушку", завдяки якій кінотеатри продовжують жити.

Наразі бізнес не очікує жодної допомоги від держави. На думку Дмитра Деркача, найкраще, що держава може зробити для бізнесу – це закінчити війну та перемогти росію.