Закрыться дороже, чем работать в убыток: как кинотеатры выживают в условиях обстрелов и блекаутов

Кинотеатры фиксируют миллионные убытки ежемесячно

Украинский бизнес несет большие материальные потери из-за террора, который вызывает россия. Особые испытания предстали перед развлекательной сферой, пострадавшей еще во время пандемии. Регулярные карантинные ограничения означали сокращение прибыли для всей киносферы. Выход фильмов, съемки, фестивали стали отменяемыми или переносимыми затруднительными и затратными процессами. Но почти сразу после возвращения к нормальной работе отрасль потерпела новый удар – в Украине началась полномасштабная война. Из-за боевых действий во многих городах кинозалы были повреждены или разрушены, некоторые оказались на оккупированных территориях. Владельцы бизнеса фиксируют ущерб на десятки миллионов гривен ежемесячно, но закрыться – будет дороже. Сегодня Телеграф расскажет, что помогает компаниям удержаться на плаву и что будет с ценами на билеты.

На что повлияли обстрелы и проблемы с энергетикой?

Две крупнейшие сети кинотеатров в Украине уже через несколько недель после вторжения россии начали возобновлять свою работу. Поэтому Multiplex и Планета кино почти полностью задействовали все свои локации. По словам генерального директора Multiplex Романа Романчука, в настоящее время работает только 17 из 29 существующих кинотеатров. Остальные были либо полностью уничтожены оккупантами, либо получили повреждения от ракетных обстрелов ТРЦ, где они находились.

"В мариупольском ТРЦ Порт City кинотеатр уничтожен полностью, в херсонском ТРЦ Fabrika, где в марте был пожар, якобы уцелевшая часть здания да находится наш кинотеатр, но нет четкого понимания, в каком он состоянии. Надеюсь, благодаря ВСУ мы скоро это узнаем", – объясняет Роман Романчук.

Сеть Планета Кино имеет 9 кинотеатров по Украине: по два в Киеве, Одессе и Львове, и по одному в Днепре, Сумах и Харькове. В общей сложности было несколько прилетов рядом с ТРЦ в Харькове и Одессе, но кинотеатры существенно не пострадали. Все удалось быстро отремонтировать. Совладелец кинотеатров Дмитрий Деркач рассказывает, что главной проблемой сейчас является частое отсутствие электроэнергии, а без света бизнес генерирует только один ущерб.

Совладелец "Планета Кино" Дмитрий Деркач

"Сейчас люди не очень хотят ездить в кинотеатры. Они понимают, что в любой момент свет может исчезнуть, тогда сеанс закончится. Посещаемость просела более чем в два раза. Если еще три года назад мы за год продавали до 5 млн билетов, то сейчас, если наберется хотя бы 2 млн — будет круто. Сейчас у нас в 3-4 раза меньше посетителей, чем в 2019 году. Соответственно, это повлияло на нашу выручку" — делится бизнесмен в своем интервью.

Время трудных решений

На сегодняшний день кинобизнес на грани существования, поскольку спроса почти нет. Однако даже если остановить деятельность, все равно придется платить ТРЦ за аренду, что невыгодно. Именно этот и ряд других факторов заставляет участников бизнеса продолжать работу.

"Чтобы выжить мы сократили свои расходы: где-то договорились с ТРЦ об уменьшении платы за аренду, где-то подрезали, от чего отказались. 10 октября (день, когда россия начала массированные атаки на украинскую энергосистему. — Ред.) нам показало, что стабильности В ближайшее время ожидать не стоит, но мы оптимисты. Нам важно, чтобы кинотеатр хотя бы работал "в ноль". Не известно на сколько нас хватит, но мы продолжаем работу." – объясняют у Планета Кино.

Впрочем, договориться с арендодателями выходит не всегда. Так, по словам Романа Романчука, в городе Кривой Рог они расторгли контракт и вынуждены вывозить оборудование кинотеатра, поскольку владелец ТЦ не принял во внимание никаких аргументов.

Как насчет использования генераторов?

Кинозал Планета Кино

Из-за отсутствия стабильной энергетики бизнес активно ищет альтернативы традиционным источникам энергии. Однако владельцы кинотеатров не рассматривают варианты использования генераторов или установки на фасадах зданий солнечных электростанций.

Кинозалы потребляют много электроэнергии для кинопроекторов, почти все отопление уходит от кондиционеров. Именно поэтому, генераторы для кинотеатров – это дорого. Хотя иногда возникали серьезные проблемы, когда без генератора не обойтись: в одном из ТРЦ в Киеве расположена часть серверов Планета кино. Если свет исчезал по всему торговому центру, в других кинотеатрах не работали кассовые аппараты. В таком случае команда питает их от генераторов, что-то – перенесли в "облако".

Как сильно изменилась стоимость билета и насколько при этих условиях она может возрасти?

В Multiplex, после снижения стоимости билетов весной (в 2,5 раза), в середине лета уже вынужденно вернулись на довоенную стоимость, чтобы обеспечивать хоть какую-то экономику работы. Чуть-чуть поднимали цену в Планета Кино и планируют это делать дальше, но стоимость не может расти очень сильно. В некоторых кинотеатрах приняли решение привлекать маркетинг, так что можно встретить и бесплатные сеансы.

"Если мы повысим цены на билеты, то несильно. Люди и так не хотят ходить в кинотеатры, а как повысить стоимость билета вдвое, ситуация будет еще хуже. В этом году мы и так немного увеличили цены на попкорн", – констатирует Дмитрий Деркач.

Кинотеатры пытаются бороться за зрителя

Посещение кинотеатра обычно планируют заранее, ведь нужно купить билет, доехать, зрители тратят деньги на попкорн и напитки, фильм уходит 1,5-3 часа. Если сеанс прерывается – это очень отрицательный опыт, после которого желание вернуться исчезает.

"Чтобы немного упростить это все, мы сейчас запустили телеграмм-канал, в котором информируем, какие кинотеатры работают, в которых тревога, или отключено электричество. Также сделали телеграмм-бот, в котором собрали информацию об эвакуациях, возвращении билетов и многих других ответов на частые вопросы. Мы возвращаем деньги, если клиент не смог просмотреть фильм или предлагаем другие сеансы", – рассказывает Дмитрий Деркач.

Поддерживает ли этот бизнес государство?

Поддержка стала существенной помощью для кинотеатров в условиях карантина и пандемии COVID-19. Доходы января-февраля 2022 года были очень хорошими и стали рекордными за всю историю Планеты Кино. Фактически они и позволили накопить определенную "подушку", благодаря которой кинотеатры продолжают жить.

Пока бизнес не ожидает никакой помощи от государства. По мнению Дмитрия Деркача, лучше всего, что государство может сделать для бизнеса – закончить войну и победить россию.