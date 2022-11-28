Зброї для ЗСУ не буде? Скандал навколо блокування закупівель для армії отримав продовження

Міністерство фінансів звинуватили у блокуванні закупівель зброї для ЗСУ

Скандал, що спалахнув наприкінці минулого тижня з дивним рішенням Кабміну щодо державних закупівель, боляче вдарив по ЗСУ. Армія може залишитися без зброї, і покращень у цій сфері поки що немає. Виною тому ухвалення Постанови №1275, яка мала полегшити закупівлю для ЗСУ трикотажних виробів українського легкопрому, а насправді веде до катастрофи.

Як пише відомий волонтер Дана Ярова, зі скасуванням постанови №169 від 28 лютого, Кабмін перевів закупівлю озброєння для ЗСУ на умови здійснення закупівель під час карантину. А це укладання угод лише на 3 місяці та з передоплатою лише 30%. В результаті це призвело до блокування виробництва зброї.

"Виробничий цикл з виготовлення зброї значно більше 3 місяців, не кажучи вже про те, що і 30% авансу з озброєння це теж майже нереальна історія (простіше кажучи, їх не вистачить на виробництво зброї). Наразі всі оборонні контракти заблоковані. Оплати за ними не виробляються", — резюмує Ярова.

За її словами, спочатку вона думала, що це прикра юридична помилка, і її дуже швидко виправлять, але незабаром з’ясувалося, що все складніше.

"Нова постанова, яка має розблокувати закупівлю озброєння, заблокована Міністерством фінансів України. Звертаюся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Ви ж розумієте, якщо ви не врегулюєте це питання позавчора, то висновки можна буде вже робити. І вони будуть не на вашу користь.. А трусами зі шкарпетками виграти війну неможливо", — говорить про серйозні наслідки продовження поточної ситуації Дана Ярова.

Раніше екс-нардеп Сергій Висоцький пояснював, чому оборонні закупівлі за процедурою, прописаною під час епідемії коронавірусу, не будуть ефективними.