Оружия для ВСУ не будет? Скандал вокруг блокировки закупок для армии получил продолжение

Министерство финансов обвинили в блокировке закупок оружия для ВСУ

Вспыхнувший в конце минувшей недели скандал со странным решением Кабмина касательно государственных закупок, больно ударил по ВСУ. Армия может остаться без оружия, и улучшений в этой сфере пока нет. Виной тому принятие Постановления №1275, которое должно было облегчить закупку для ВСУ трикотажных изделий украинского легкопрома, а на деле ведет к катастрофе.

Как пишет известный волонтер Дана Яровая, с отменой постановления №169 от 28 февраля, Кабмин перевел закупку вооружения для ВСУ на условия осуществления закупок во время карантина. А это заключение сделок только на 3 месяца и с предоплатой только 30%. В результате это привело к блокировке производства оружия.

"Производственный цикл по изготовлению оружия значительно больше 3 месяцев, не говоря уже о том, что и 30% аванса по вооружению это тоже почти нереальная история (проще говоря, их не хватит на производство оружия). В настоящее время все оборонные контракты заблокированы. Оплаты по ним не производятся", — резюмирует Яровая.

По ее словам, сперва она думала, что это досадная юридическая ошибка, и ее очень быстро исправят, но вскоре выяснилось, что все сложнее.

"Новое постановление, которое должно разблокировать закупку вооружения, заблокировано Министерством финансов Украины. Обращаюсь к премьер-министру Денису Шмигалю. Вы же понимаете, что если вы не урегулируете этот вопрос позавчера, то выводы можно будет уже делать. И они будут не в вашу пользу. А трусами с носками выиграть войну невозможно", — говорит о серьезных последствиях продолжения текущей ситуации Дана Яровая.

Ранее, экс-нардеп Сергей Высоцкий объяснял, почему оборонные закупки по процедуре, прописанной во время эпидемии коронавируса, не будут эффективными.