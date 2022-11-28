Міна, снаряд, 6 попадань у лобове скло, але екіпаж живий: турецький БТР рятує життя українських бійців

БТР не лише врятував життя бійців, а й може бути відремонтованим

У серпні цього року Туреччина передала Україні 50 бронетранспортерів Kirpi, які були розроблені турецькою компанією BMC та почали експлуатуватися у 2014 році. І ось бійці ЗСУ розповіли про свої враження про техніку.

Так, у Телеграм-каналі офіцера Армії оборони Ізраїлю Ігала Левіна, з’явилося відео, де боєць ЗСУ показує численні пошкодження такого БТР.

Пошкоджений але не знищений Kirpi

За словами автора відео, БТР потрапив під обстріл зі стрілецької зброї і показав 6 вм’ятин від куль на лобовому склі, які так і не пробили його, пряме влучення снаряда в лобову частину бронетранспортера і місце підриву на міні, що відірвала колесо. Але незважаючи на всі ці пошкодження, сам екіпаж і десант Kirpi не постраждав.

"Ось що означає бронекапсула", — резюмує автор відео.

Дивно, але при цьому БТР цілком ремонтопридатний і поряд з бронетранспортером стоять українські бійці, які очікують на підвезення запчастин, щоб відразу розпочати відновлення підбитої техніки і куди вже підвезли нове колесо, замість відірваного вибухом міни.

БТР Kirpi – один із найзахищеніших у своєму класі

БТР Kirpi являє собою техніку класу MRAP, що спеціально виготовляється для захисту від вибухів мін під колесами або днищем транспорту з метою зберегти життя екіпажу та десанту. Підвищений захист забезпечується стандартною та додатковою бронею, а також V-подібною формою днища авто для розсіювання вибухової хвилі.

Броньований корпус забезпечує захист від бронебійних снарядів та уламків артилерійських снарядів, також можна встановлювати металеві грати для захисту від кумулятивних гранат РПГ.

Всередині в салоні Kirpi є амортизаційні сидіння, система GPS, камера заднього виду та автоматична система пожежогасіння, п’ять малих отворів-амбразур для ведення вогню з салону та чотири куленепробивні вікна з кожного боку десантного відділення.

На даху БТР можна встановлювати кулеметами калібру 7,62 мм або 12,7 мм, якими можна керувати дистанційно із салону, що підвищує безпеку його використання.

Раніше бійці ЗСУ захопили італійський легкий бронетранспортер Iveco LMV "Рись", який опинився на озброєнні окупантів.