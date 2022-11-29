Шукають уже тиждень: на Сумщині зник підліток (орієнтування)

Хлопця розшукують уже п’яту добу

У місті Лебедін на Сумщині зник 17-річний Сергій Гордієнко. Його пошуками займається місцева поліція, а також інформацію про зникнення опублікував пошуково-рятувальний загін "Мілена".

Увечері 24 листопада підліток вийшов із дому і досі не повернувся. З інформацією про зникнення Сергія Гордієнка до правоохоронців звернулася його мати. Про це повідомили у пресслужбі Лебединської міської ради.

Пошуками підлітка вже п’яту добу займаються поліцейські.

Особливі прикмети: на вигляд 17 років, худорлявої статури, зріст 180 см, сіро-зелені очі, темне волосся, грубий голос.

Пошуково-рятувальний загін "Мілена" у свою чергу повідомляє, що в день зникнення хлопець був одягнений у темні штани та темно-синю куртку.

Зниклий Сергій Гордієнко

Усіх, хто володіє будь-якою актуальною інформацією про місцезнаходження зниклого Сергія Гордієнка, просять негайно повідомити за телефонами (05445) 2-02-21, 0668607142 чи за спецлінією "102" або за адресою м. Лебедін, вул. Т. Шевченка 12.

Нагадаємо, що в Кам’янському понад добу поліція розшукувала дитину. Дівчинка пішла з дому та не повернулася. Батьки забили на сполох і звернулися до правоохоронців.