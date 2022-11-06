Поліція шукає 10-річну дівчинку: де вона зникла та як виглядає

Пошуки тривають другу добу

У місті Кам’янське на Дніпропетровщині безвісти зникла 10-річна Єлизавета Стась. Її пошуками займаються співробітники поліції.

Так, 4 листопада дівчинка вийшла на прогулянку зі свого будинку по вулиці Олекси Сокола і досі не повернулася. Про це повідомили на Facebook-сторінці Кам’янського районного управління поліції. Пошуки продовжуються другу добу.

Особливі прикмети: зріст близько 140-145 см, худорлявої статури, волосся темно-русявого кольору, очі сіро-блакитного кольору, на вигляд 10 років.

У день зникнення була одягнена: куртка сірого кольору, лосини чорного кольору, кросівки чорного кольору.

Єлизавета Стась

Зазначається, що мобільного телефону дівчинка не має. Відомо лише, що вона може перебувати зі своїм 10-річним другом.

Усіх, хто має будь-яку актуальну інформацію про місцеперебування Єлизавети Стась, просять негайно повідомити про це за телефонами +380965869441 або на спецлінію "102".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що українців, які хотіли перетнути кордон росії та Естонії, російські силовики вивезли на вантажівках у невідомому напрямку.