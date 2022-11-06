Полиция ищет 10-летнюю девочку: где она пропала и как выглядит

Поиски продолжаются вторые сутки

В городе Каменское Днепропетровской области без вести пропала 10-летняя Елизавета Стась. Её поисками занимаются сотрудники полиции.

Так, 4 ноября девочка вышла на прогулку из дома по улице Олексы Сокола и до сих пор не вернулась. Об этом сообщили на Facebook-странице Каменского районного управления полиции. Поиски продолжаются вторые сутки.

Особые приметы: рост около 140-145 см, худощавого телосложения, волосы темно-русого цвета, глаза серо-голубого цвета, на вид 10 лет.

В день пропажи была одета: куртка серого цвета, лосины черного цвета, кроссовки черного цвета.

Елизавета Стась

Отмечается, что мобильного телефона у девочки с собой нет. Известно только, что она может находиться со своим 10-летним другом.

Всех, кто имеет какую-либо актуальную информацию о местонахождении Елизаветы Стась, просят немедленно сообщить об этом по телефонам +380965869441 или на спецлинию "102".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что украинцев, которые хотели пересечь границу рф и Эстонии, российские силовики вывезли на грузовиках в неизвестном направлении.