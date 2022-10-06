Намагалися виїхати до ЄС: росіяни вантажівками вивезли українців із кордону

Російська влада не оновлювала інформацію про українців кілька днів

На тлі повномасштабної війни в Україні росія продовжує вчиняти воєнні злочини і, зокрема, викрадати українців, вивозячи їх за на свої території. Так, нещодавно стало відомо, що на виїзд з рф до Естонії виникли черги з охочих виїхати і багато з них були українцями. З російського боку південно-східного кордону з Естонією українські біженці, які перебували там, були вивезені кудись на вантажівках російськими силовиками.

Про це повідомило естонське видання "ERR" з посиланням на міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Лаанеметс. За його словами, ще кілька днів тому на кордоні було понад тисяча людей, а зараз їх там немає.

"Раніше на кордоні чекали трохи більше тисячі людей, а сьогодні їх там уже немає — їх посадили на вантажівки та відвезли. Ми не знаємо, куди їх відвезли. Департамент поліції та прикордонної охорони наразі працюють над отриманням цієї інформації", — зазначив Лаанеметс.

Міністр зазначив, що, якщо рф вирішить масово підштовхувати людей до незаконного перетину кордону, Естонія не може вважати усіх їх українськими біженцями, адже в натовпі можуть бути також громадяни росії та заслані агенти. Країна вже встановила зв'язок з українським посольством, щоб перевіряти біографії людей, що прибувають, та з'ясовувати, чи вони є тими, за кого себе видають.

Крім того, слід зазначити, що сама місцева влада росії писала, що українські біженці справді були на естонському кордоні. Про це, зокрема, повідомляв губернатор Псковської області Михайло Ведерников у вівторок, 4 жовтня. Проте, з того часу жодних новин з приводу цього російська сторона не давала.

"Провів нараду з питання черг на кордоні в Псковській області. Ситуація непроста. Серед тих, хто виїжджає, багато громадян України. Потік великий, люди різні: є ті, хто намагається вивести валюту понад встановлені законом норми, предмети старовини, мистецтва, заборонені товари", — йдеться в повідомленні.

Повідомлення Михайла Ведерникова

Як повідомляв "Телеграф" раніше, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала терміново ввести проти росії новий потужний пакет санкцій. За її словами, рф потрібно тримати в повній ізоляції, допоки вони не покинуть території України.