ЗСУ отримали черговий мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation Збройні сили України отримали мікроавтобус Volkswagen Transporter.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Автомобіль уже працює в одному із спеціальних підрозділів ЗСУ на півдні України.
Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні для фронту речі.
З початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 45 автомобілів. Усі вони допомагають захисникам України виконувати завдання у зоні бойових дій.
Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.
На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу ЗСУ та потерпілому від війни населенню.