Укр

ВСУ получили очередной микроавтобус при содействии Favbet Foundation

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
ВСУ получили очередной микроавтобус при содействии Favbet Foundation Новость обновлена 30 ноября 2022, 13:14

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation Вооруженные Силы Украины получили микроавтобус Volkswagen Transporter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль уже работает в одном из специальных подразделений ВСУ на юге Украины.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 45 автомобилей. Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.