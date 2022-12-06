День ЗСУ 6 грудня: військовослужбовців вітають із професійним святом

Своїми подвигами проти агресорів наші ЗСУ вражають усю планету!

Збройні сили України — люди, які кожну секунду борються із загарбниками за наш мирний сон і життя, за наші усмішки і нескінченну надію. Українці та українки вдячні тим героям, які поклали свої життя за мир, та тим, які продовжують стояти в строю.

З ухвалення Закону "Про Збройні сили України" 6 грудня 1991 року цей День сьогодні став ще особливішим. Цього року немає і дня, коли б в українських родинах не прославляли успіхи ЗСУ та не вірили в наближення перемоги. Адже саме наші Збройні сили є надією, міцністю та мотивацією й далі жити і працювати на користь рідної землі. Своїми подвигами проти агресорів "другої армії світу" вони вражають усю планету.

Це свято героїзму і стійкості, свободи і перемоги, коли хочеться побажати кожному, хто залишив своє спокійне життя і взяв зброю до рук за свої сім’ї, друзів та дім, повернутися додому живими при доброму здоров’ї, обійняти рідних і бути щасливими. Ці люди є гордістю нації, які досягають своєї мети і дадуть відсіч окупантам.

Хоча цього року повномасштабна війна не дає можливості святкувати, серця українців разом із захисниками і захисницями кожної миті. Найщиріші побажання йдуть з усіх куточків не тільки України, а й усього світу. Об’єднання українців заради свободи закарбується в історії назавжди, як період відчайдушної хоробрості і непохитності нації.