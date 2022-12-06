День ВСУ 6 декабря: военнослужащих поздравляют с профессиональным праздником

Своими подвигами против агрессоров наши ВСУ поражают всю планету!

Вооруженные силы Украины — люди, которые каждую секунду борются с захватчиками за мирный сон и жизнь, за наши улыбки и бесконечную надежду. Украинцы и украинки благодарны тем героям, которые положили свою жизнь за мир, и тем, кто продолжает стоять в строю.

С принятия Закона "О Вооруженных Силах Украины" 6 декабря 1991 года этот День сегодня стал еще более особенным. В этом году нет и дня, когда в украинских семьях не прославляли бы успехи ВСУ и не верили в приближение победы. Ведь именно наши Вооруженные силы являются надеждой, крепостью и мотивацией и дальше жить и работать на благо родной земли. Своими подвигами против агрессоров "второй армии мира" они поражают всю планету.

Это праздник героизма и стойкости, свободы и победы, когда хочется пожелать каждому, кто оставил свою спокойную жизнь и взял оружие в руки за свои семьи, друзей и дом, возвратиться домой живыми при добром здравии, обнять родных и быть счастливыми. Эти люди являются гордостью нации, которые достигают своей цели и дадут отпор оккупантам.

Хотя в этом году полномасштабная война не дает возможности праздновать, сердца украинцев вместе с защитниками и защитницами каждый миг. Самые искренние пожелания приходят со всех уголков не только Украины, но и всего мира. Объединение украинцев ради свободы запечатлевается в истории навсегда, как период отчаянной храбрости и непреклонности нации.