Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже 50 авто
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За сприяння фонду, окрім транспорту, ЗСУ регулярно отримують засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання
Благодійний фонд Favbet Foundation передав особовому складу батальйону "Миротворець" ще один позашляховик високої прохідності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
"Черговий красень позашляховик Nissan Navara заступив на службу в ЗСУ і допомагає нашим воїнам виконувати бойові завдання", — повідомили представники фонду.
Це вже 50-те авто, яке фонд спільно з компаніями-партнерами передали для потреб Збройних сил України від початку війни.
В основному це позашляховики, карети "швидкої допомоги", мікроавтобуси і вантажівки.
Нагадаємо, за сприяння фонду, окрім транспорту, ЗСУ регулярно отримують засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.
Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.
Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалому від війни населенню.