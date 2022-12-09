Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже 50 автомобилей
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При содействии фонда, кроме транспорта, ВСУ регулярно получают средства связи, разведки, спецоборудования
Благотворительный фонд Favbet Foundation передал личному составу батальона "Миротворец" еще один внедорожник высокой проходимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.
"Очередной красавец внедорожник Nissan Navara вступил на службу в ВСУ и помогает нашим воинам выполнять боевые задания", — сообщили представители фонда.
Это уже 50-е авто, которое фонд совместно с компаниями-партнерами передали для нужд Вооруженных сил Украины с начала войны.
В основном это внедорожники, кареты скорой помощи, микроавтобусы и грузовики.
Напомним, при содействии фонда, кроме транспорта, ВСУ регулярно получают средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.
Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.