Українському народу вручили премію Сахарова

Церемонія вручення головної правозахисної нагороди відбулася у Страсбурзі

У середу, 14 грудня, у будівлі Європарламенту в Страсбурзі вручили головну правозахисну нагороду — премію Європейського парламенту імені Андрія Сахарова.

Від імені українського народу премію отримали парамедик Юлія Паєвська, керівниця Центру громадських свобод Олександра Матвійчук, міський голова Мелітополя Іван Федоров, бійці ДСНС та представники руху спротиву "Жовта стрічка".

На врученні нагороди виступила голова Європарламенту Роберта Мецола: "Борються за цінності, захищають демократію, свободу та верховенство права, ризикують своїм життям. Ніхто більше за Україну не заслуговує на премію, вітання хороброму народу України." Опісля виступу Роберта Мецола передала слово президенту України Володимиру Зеленському.

Звільнена з полону Юлія Паєвська прокоментувала:

"Кожен з наших військовополонених, які пройшли звірства росіян чи досі знаходяться у ворожих в'язницях, захисників, волонтерів заслуговує на пошану і відзнаку. Ми творимо історію. Для мене велика честь бути її частиною і відповідальність прийняти премію від імені всього народу. Ця нагорода для українців означає підтримку усього цивілізованого світу нашої боротьби за свободу і незалежність своєї держави."