Украинскому народу вручили премию Сахарова

Церемония вручения главной правозащитной награды прошла в Страсбурге

В среду, 14 декабря, в здании Европарламента в Страсбурге была вручена главная правозащитная награда — премия Европейского парламента имени Андрея Сахарова.

От имени украинского народа премию получили парамедик Юлия Паевская, руководитель Центра общественных свобод Александра Матвийчук, городской голова Мелитополя Иван Федоров, бойцы ГСЧС и представители движения сопротивления "Желтая лента".

На вручении награды выступила глава Европарламента Роберта Мецола: "Борются за ценности, защищают демократию, свободу и верховенство права, рискуют своей жизнью. Никто больше Украины не заслуживает премии, приветствия храброму народу Украины". После выступления Роберта Мецола передала слово президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Освобожденная из плена Юлия Паевская прокомментировала:

"Каждый из наших военнопленных, прошедших зверства россиян или до сих пор находящихся во вражеских тюрьмах, защитников, волонтеров заслуживает уважения и отличия. Мы творим историю. Для меня большая честь быть ее частью и ответственность принять премию от имени всего народа. Эта награда для украинцев означает поддержку всего цивилизованного мира нашей борьбы за свободу и независимость своего государства."