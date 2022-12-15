Залужний озвучив три стратегічні завдання української армії

Головним завданням на сьогоднішній день є утримання кордонів, але решта двох не менш важливих

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний перерахував стратегічні завдання, які необхідно виконати українському війську найближчим часом.

Під час інтерв’ю виданню The Economist Залужний заявив, що на даний момент ВСУ необхідно утримувати зайняті рубежі, накопичувати ресурси та посилити свою ППО та ПРО.

Першим стратегічним завданням Валерій Залужний назвав утримання кордонів.

"Завдання, яке у нас є, це, перш за все, утримати цей (відвойований – Ред.) рубіж і більше не втрачати позицій. Це дуже важливо. Тому що я знаю, що звільнити його у десять-п’ятнадцять разів важче, ніж не здати". Так що наше завдання зараз — утриматися. Наше завдання дуже чітко відслідковувати за допомогою наших партнерів, що там відбувається, де вони готуються. Це наше стратегічне завдання", — Залужний.

Друге стратегічне завдання — це підготовка до можливого наступу російських військ, що може статися вже наприкінці цієї зими.

"Наше друге стратегічне завдання – підготуватися до війни (за контекстом "настання" – Ред.), яка може статися в лютому. Щоб мати можливість вести війну свіжими силами та резервами. Наші війська зараз усі зав’язані в боях, вони стікають кров’ю і скріплюються виключно мужністю, героїзмом та вмінням їхніх командирів тримати ситуацію під контролем", — Залужний.

Третім завданням є посилення захисту українського неба.

"Є і третє, дуже важливе для нас завдання — це ПРО та ППО. На мою особисту думку, я не фахівець з енергетики, але мені здається, що ми на межі… А якщо (електромережа – Ред.) зруйнувати… ось тоді солдатські дружини і діти починають замерзати. І такий сценарій можливий. У якому настрої будуть бійці, уявляєте? Без води, світла та тепла чи можна говорити про підготовку резервів для продовження бойових дій?", — Залужний.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Валерій Залужний розповів про те, чи необхідна ЗСУ чергова хвиля мобілізації.

Також ми повідомляли про те, що від президента Зеленського вимагають відновити справедливість та нагородити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.