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В Україні презентували портал про реформу містобудування

Автор
Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Законопроект про реформу було підтримано ВР на початку грудня Новина оновлена 22 грудня 2022, 21:23
Законопроект про реформу було підтримано ВР на початку грудня

На сайті вся докладна інформація про законопроект

Міністерство розвитку громад та територій України презентувало портал про реформу містобудування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сторінку відомства у Facebook.

Як йдеться в повідомленні, на порталі можна ознайомитися з концепцією законопроекту №5655, його основними положеннями, переглянути відео обговорень проекту, а також отримати відповіді на найпоширеніші запитання.

"Законопроект №5655 пропонує максимальну відкритість та прозорість в будівельній сфері. Ми дотримуємось таких же принципів і щодо імплементації цієї реформи. Саме тому презентуємо портал, де є вся необхідна інформація про реформу і є можливість отримати зворотній звʼязок. Разом з тим ми продовжуємо системну роботу з представниками експертної громадськості та міжнародними партнерами для імплементації реформи", — зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

В Україні презентували портал про реформу містобудування

За його словами, міністерство зацікавлено в тому, щоб реформа не була "кабінетною", адже пропоновані зміни докорінно змінять будівельну сферу, а отже вплинуть на кожного громадянина.

Раніше ми повідомляли, що реформу містобудування підтримав Михайло Федоров.

Теги:
#Реформа #Містобудування #Міністерство інфраструктури України