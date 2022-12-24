Чому в Миколаєві солона вода і як люди виживають в таких умовах?

Через солону воду доведеться замінити весь трубопровід Миколаєва

Вже понад 6 місяців Миколаїв живе без питної води. Якщо пощастить, то з крана буде литися вода, але солона. На вулицях скрізь вириті глибокі ями, що є наслідками аварій, які щодня стаються у місті. Працівники водоканалу ремонтують труби десятки разів на добу. Серед причин руйнацій — солона вода, яка сприяє виникненню корозій в мережах, та обстріли російських військ, які хаотично бомблять об'єкти інфраструктури міста.

Сьогодні "Телеграф" розповість, чому вода з кранів міста непридатна для споживання, як люди виживають в таких умовах та коли мережу вдасться налагодити?

"Окупанти хочуть позбавити нас цивілізації — світла, тепла та води"

Раніше у місто проводилася вода з Дніпра, та ще у квітні росіяни навмисно підірвали цей водогін. Відтоді на вулицях звично було бачити миколаївців з порожніми бутлями.

Зруйнований трубопровід

"Росіяни не хочуть, щоб у нас була вода. Вони навмисно підірвали трубопровід. Там була залучена навіть ФСБ, яка казала: це (наявність води. – Ред.) буде переговорною позицією. Ніхто з ними переговори не вів, і вони підірвали. Вони хотіли шантажувати місто водою та мати цей козир для переговорів", — розповідає голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Час важких рішень

Щоб хоча б частково виправити ситуацію у травні в оселі почали подавати воду з Бузького лиману — солону і жорстку.

За даними працівників міського комунального підприємства, ця вода виявилася абсолютно непридатною. Вона містить у 12 разів більше хлоридів від норми, у сім разів більше мінеральних солей, у три рази вище загальна жорсткість, у два рази більше окиснюваність та кількість сульфатів. Цю жовтувату воду не можна назвати питною, оскільки вона солона, "майже морська".

Влада міста розуміла наслідки. Проте на цей крок все одно пішли, щоб дати хоч якусь воду і завадити ще більшій небезпеці:

"Скоро мало бути літо, тому ми боялися, що санітарно-епідеміологічної ситуації не уникнути. Врешті решт було ухвалено таке рішення, щоб хоч так втримати місто", — розповів керівник КП "Миколаївводоканал" Борис Дуденко в інтерв’ю LIGA.net.

Найгірше почало відбуватися під землею

Подача води з лиману дало свої незворотні наслідки. Сіль у воді швидко роз’їдає труби, переважно ті, що були закладені багато років тому. Таким чином, нова вода пошкодила 240 кілометрів металічного водопроводу. Тепер доведеться замінити всю мережу в місті, що обійдеться в мільярди. За словами Дуденка, була розпочата співпраця з "Товариством Червоного Хреста", адже вартість ремонту міської мережі є настільки масштабною, що його не подужає ні місцевий бюджет, ні державний

Жителям міста доводиться пристосовуватися

Солона вода роз’їдає навіть бетонні труби. В залежності від руйнувань одночасно без води може залишитися ціла вулиця або мікрорайон. Окрім того, в будинках стаються підтопи.

Щоденний ремонт не зупиняє руйнацію мережі. Майже половина усієї води, яка мала опинитися у трубах миколаївців, просто витікає на вулиці крізь діряві труби.

Щоб забезпечити людей водою, місцева влада розгорнула десятки пунктів, де дають очищену воду. Їх облаштували у лікарнях, церквах, на базі комунальних об’єктів, зокрема — біля водоканалу.

Кожен день в різні куточків міста приїжджають вантажівки, тролейбуси чи навіть трамваї з водою. Біля них швидко утворюється черга. Містяни не втрачають надію, але запасаються водою на випадок тривалих обстрілів або якщо роздавати воду перестануть.

У місті також почали робити нові свердловини для прісної води. Ще в травні на це Кабінет міністрів надав Миколаєву 56 млн грн. Питну воду до міста доставляють також волонтери, їхніми зусиллями було привезено тисячі тонн за час війни.

Відновити нормальне водопостачання в місті реально

Вже понад місяць, Миколаїв формально не є прифронтовим містом, та лише зараз, після звільнення частини Херсонщини, комунальники можуть взятися за ремонт пошкоджень водопровідної мережі. Роботу починають одразу, щойно сапери розміновують територію. Активних бойових дій більше немає, але після відступу окупанти залишили багато вибухівки. Комунальники діють дуже обережно.

Очільник ОВА Віталій Кім розповів, що водопостачання обласного центру реально відновити, але прогнозувати точну дату складно.

"У перспективі чиста вода у Миколаєві точно буде. Ми розуміємо, що це реально відновити. Засоби й сили для цього є. Нам зараз допомагає ДСНС, бо дуже багато мін", — зазначив він.

Ситуація з ремонтом системи водопостачання дійсно ускладнюється терористичними обстрілами окупантів. Так, 30 листопада під прямим вогнем ворога опинилися енергетики, що працювали над відновленням лінії для подачі водопостачання до Миколаєва. Про це Віталій Кім заявив в ефірі Українського медіацентру.