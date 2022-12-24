Почему в Николаеве соленая вода и как люди выживают в таких условиях?

Из-за соленой воды придется заменить весь трубопровод Николаева

Уже больше 6 месяцев Николаев живет без питьевой воды. Если повезет, то из крана будет литься вода, но соленая. На улицах везде вырыты глубокие ямы, являющиеся последствиями аварий, которые ежедневно происходят в городе. Работники водоканала ремонтируют трубы десятки раз в сутки. Среди причин разрушений — соленая вода, способствующая коррозиям в сетях, и обстрелы российских войск, хаотично бомбящих объекты инфраструктуры города.

Сегодня Телеграф расскажет, почему вода из кранов города непригодна для потребления, как люди выживают в таких условиях и когда сеть удастся наладить?

"Оккупанты хотят лишить нас цивилизации — света, тепла и воды"

Раньше в город проводилась вода из Днепра, но еще в апреле россияне намеренно взорвали этот водопровод. С тех пор на улицах обычно было видеть николаевцев с пустыми бутылями.

Разрушенный трубопровод

"Россияне не хотят, чтобы у нас была вода. Они намеренно взорвали трубопровод. Там была привлечена даже ФСБ, которая говорила: это (наличие воды. – Ред.) будет переговорной позицией. Никто с ними переговоры не вел, и они взорвали. Они хотели шантажировать город водой и иметь этот козырь для переговоров", — рассказывает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Время трудных решений

Чтобы хотя бы частично исправить ситуацию в мае, в дома начали подавать воду из Бугского лимана — соленую и жесткую.

По данным работников городского коммунального предприятия, эта вода оказалась совершенно непригодной. Она содержит в 12 раз больше хлоридов нормы, в семь раз больше минеральных солей, в три раза выше общая жесткость, в два раза больше окисляемость и количество сульфатов. Эту желтоватую воду нельзя назвать питьевой, поскольку она соленая, "почти морская".

Власти города понимали последствия. Однако на этот шаг все равно пошли, чтобы дать хоть какую-то воду и помешать еще большей опасности:

"Скоро должно было быть лето, поэтому мы боялись, что санитарно-эпидемиологической ситуации не избежать. В конце концов, было принято такое решение, чтобы хоть так удержать город", — рассказал руководитель КП "Николаевводоканал" Борис Дуденко в интервью LIGA.net.

Худшее начало происходить под землей

Подача воды из лимана дала свои необратимые последствия. Соль в воде быстро разъедает трубы, преимущественно заложенные много лет назад. Таким образом, новая вода повредила 240 км металлического водопровода. Теперь придется заменить всю сеть в городе, что обойдется в миллиарды. По словам Дуденко, было начато сотрудничество с "Обществом Красного Креста", ведь стоимость ремонта городской сети настолько масштабна, что его не осилит ни местный бюджет, ни государственный

Жителям города приходится приспосабливаться

Соленая вода разъедает даже бетонные трубы. В зависимости от разрушений одновременно без воды может остаться целая улица или микрорайон. Кроме того, в домах происходят подтопы.

Ежедневный ремонт не останавливает разрушение сети. Почти половина всей воды, которая должна была оказаться в трубах николаевцев, просто вытекает на улицы через дырявые трубы.

Чтобы обеспечить людей водой, местные власти развернули десятки пунктов, где дают очищенную воду. Их обустроили в больницах, церквях, на базе коммунальных объектов, в частности возле водоканала.

Каждый день в разные уголки города приезжают грузовики, троллейбусы или даже трамваи с водой. Около них быстро образуется очередь. Горожане не теряют надежду, но запасаются водой на случай длительных обстрелов или если раздавать воду перестанут.

В городе также начали производить новые скважины для пресной воды. Еще в мае на это Кабинет министров предоставил Николаеву 56 млн. грн. Питьевую воду в город доставляют также волонтеры, их усилиями были привезено тысячи тонн за время войны.

Восстановить нормальное водоснабжение в городе реально

Уже больше месяца Николаев формально не является прифронтовым городом, и только сейчас, после освобождения части Херсонщины, коммунальщики могут взяться за ремонт повреждений водопроводной сети. Работу начинают сразу, как саперы разминируют территорию. Активных боевых действий больше нет, но после отступления оккупанты оставили много взрывчатки. Коммунальщики действуют очень осторожно.

Глава ОВА Виталий Ким рассказал, что водоснабжение областного центра реально восстановить, но прогнозировать точную дату сложно.

"В перспективе чистая вода в Николаеве точно будет. Мы понимаем, что это реально восстановить. Средства и силы для этого есть. Нам сейчас помогает ДСНС, потому что очень много мин", — отметил он.

Ситуация с ремонтом системы водоснабжения действительно усложняется террористическими обстрелами оккупантов. Так, 30 ноября под прямым огнем врага оказались энергетики, работавшие над восстановлением линии подачи водоснабжения в Николаев. Об этом Виталий Ким заявил в эфире Украинского медиацентра.