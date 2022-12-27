Азербайджанці надіслали до України 15 генераторів

Прості азербайджанці зібрали близько $40 000, на які закупили генератори для українців

Напередодні Нового року азербайджанська громадськість продемонструвала солідарність з українським народом. Понад 170 передплатників азербайджанського Telegram-каналу AZfront у містах Баку, Сумгаїт, Гянджа взяли участь у збиранні коштів на підтримку українців. Так прості азербайджанці зібрали майже $40 000. На ці гроші команда AZfront закупила 15 потужних генераторів та оплатила їх доставку в Україну.

Світло для українців стало можливим завдяки донатам підписників. 22 грудня цінний вантаж генераторів було передано у Києві представникам харківської благодійної організації "Відродження України". Вже здійснено встановлення цих генераторів у населених пунктах Харківської області, особливо постраждалих від російської агресії. Наприклад, один із них тепер забезпечує теплом та світлом одразу три вулиці селища Слатине, мешканці якого внаслідок ударів агресора по інфраструктурі залишилися без електроенергії.

"Висловлюємо щиру подяку азербайджанському народу та виданню AzFront за небайдужість та щиру допомогу", — написав 23 грудня посол України в Азербайджані Владислав Каневський на персональній Facebook-сторінці.

"З початку російсько-української війни народ Азербайджану одним із перших підтримав український народ. 10 місяців відчуваємо допомогу азербайджанцям. Українсько-азербайджанська дружба є, і вона непорушна!", — написав на своїй Facebook-сторінці перший заступник голови Харківської районної державної адміністрації Володимир Усов.

Азербайджан надає постійну гуманітарну допомогу Україні. За час війни, уряд цієї країни надав Україні паливо й тони гуманітарних вантажів.

Азербайджан чудово розуміє Україну та завжди виступає її надійним партнером. Характер загроз двох держав дуже схожий, ажде Баку, як і Київ, прагне викорінення сепаратизму, що підтримується РФ.

Сепаратистський анклав на Донбасі керується ставлениками Кремля. Як зазначає 5 канал, так само сепаратистським анклавом у Карабаху керує ставленик Кремля – російський мільярдер Варданян, колишній член "експертних рад" при президенті та уряді РФ. 19 листопада "міністр закордонних справ" сепаратистського анклаву в Карабаху Бабаян заявив, що нападки на Варданяна "потрібно розглядати як нападки на Росію". Кремль подібним чином використовує сепаратизм на теренах України та Азербайджану з метою розширення регіональної експансії та збереження військових плацдармів у суміжних країнах.

Тож підтримка азербайжданського народу — це крок на користь спільної перемоги проти імперського режиму Росії. Адже саме він активно підігріває конфлікт на Південному Кавказі одночасно з війною в Україні.