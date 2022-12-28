Як Захід нищить Росію методами часів СРСР

Росія з кожним днем стає все більшим ізгоєм на міжнародному рівні, санкції дуже болюче на них впливають, а війна коштує дорого. Захід, аби знищити РФ у нинішньому вигляді, використовує наразі зовсім не нові методи, а Росія наступає на ті самі граблі. Про це розповідає журналіст Денис Стаджи, пише LB.ua.

Оскільки сучасна Росія має дедалі менше важливих відмінностей від СРСР, США та Європи зі своїми союзниками цілком логічно діяти за принципом "хороше – повтори". Тоді головні методи виглядали так:

1. Втягнути СРСР у тривалу війну на виснаження.

У той час це був Афганістан, а зараз це війна з Україною. Захід не дає Кремлю перемогти й затягує все, аби для РФ це не було "легкою прогулянкою".

2. Різко знизити ціну на нафту та газ – основні експортні товари СРСР.

У часи СРСР США домовилися із Саудівською Аравією – вона вдвічі збільшила видобуток нафти, чим обвалила ціни на неї втричі. Зараз країни Заходу встановили стелю цін на російську нафту, Європа радикально знизила закупівлю російського газу, а "Північні потоки" – підірвані. Усе це стало причинами сильного скорочення експортного виторгу. А вже давно помічено: за низьких цін на нафту та газ Росія ні з ким не воює. Тим паче, експорт нафти на початку грудня вже знизився на 10-12%.

3. Виснажувати СРСР гонкою озброєнь.

У 80-х роках чудово спрацював фейковий план "стратегічна оборонна ініціатива" (так звані "Зоряні війни"), на який керівництво "імперії зла" повелося. Під час повномасштабного вторгнення в Україну Росія бачить сильне відставання свого озброєння від західного і намагається наздоганяти.

4. Роздмухувати окраїнні націоналізми. Водночас – підвищувати суб'єктність місцевого начальства.

Такий метод виявляється дуже актуальним у багатьох російських регіонах. У минулому "бунт перших секретарів республік та секретарів ключових регіонів" відіграв значну роль. Зараз місцеве начальство все сильніше жадає отримати контроль над витратами і доходами своїми регіонів. Тим більше вони бачать нахабство таких лідерів, як Рамзана Кадирова.

Наприклад, Татарстан російські спостерігачі відзначають як перший регіон, який відвалиться від російського світу в ісламський. Там Москва зажадала, щоб глава регіону Рустам Мініханов більше не називався "президент". Бо, мовляв, президент у Росії один, і всі ви його знаєте. Через це там спалахнув справжній скандал.

5. Витрачати гроші на годування та порятунок проблемного сусіда.

Для СРСР таким сусідом було Польща, яку годували з прилавків радянських міст, звідки все вивозили. Для Росії це Білорусь.

Наприклад, нещодавно Росія та Білорусь підписали угоду про виділення Мінську кредиту на 105 млрд російських рублів на імпортозаміщення, а до цього РФ надала їм відстрочку на рік із виплати понад $1 млрд у рамках їх зобов'язань щодо кредитів. Крім того, Білорусь закуповує в РФ найдешевший у світі газ.

6. Позбавити союзників та васалів.

Союзники Росії вже відвертаються від неї і приймають сторону Заходу. У 2022 році цілий ряд демаршів зробив Казахстан. До того ж там підтримали політику США і санкції проти РФ. Ймовірно, що й ОДКБ доживає свої останні місяці. Президент Таджикистану заявив, що "з нами Москва має рахуватися, ми теж варті поваги", і його негласно підтримали лідери країн Центральної Азії. Врешті-решт, Узбекистан відмовив Путіну в "газовому союзі" і вирішив збільшити імпорт природного газу з Туркменії.

Виявилося, тільки Кремлю не потрібний світ, у якому немає Росії. Інші країни не тільки справляються відокремлено, а й створюють нові союзи, які виключають участь РФ.

Матеріал підготовлено за аналізом Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.