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Как Запад уничтожает Россию методами времен СССР

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Как Запад уничтожает Россию методами времен СССР Новость обновлена 28 декабря 2022, 10:32

Россия с каждым днем становится все большим изгоем на международном уровне, санкции очень болезненно влияют на них, а война стоит дорого. Запад, чтобы уничтожить РФ в нынешнем виде, использует пока совсем не новые методы, а Россия наступает на те же грабли. Об этом рассказывает журналист Денис Стаджи, пишет LB.ua.

Поскольку современная Россия имеет все меньше важных отличий от СССР, США и Европе со своими союзниками вполне логично действовать по принципу "хорошее – повтори". Тогда главные методы выглядели так:

1. Вовлечь СССР в длительную войну на истощение.

В то время это был Афганистан, а сейчас война с Украиной. Запад не дает Кремлю победить и затягивает все, чтобы для РФ это не было "легкой прогулкой".

2. Резко снизить цену на нефть и газ – основные экспортные товары СССР.

Во времена СССР США договорились с Саудовской Аравией – она вдвое увеличила добычу нефти, чем обрушила цены на нее втрое. Сейчас страны Запада установили потолок цен на российскую нефть, Европа радикально снизила закупку российского газа, а "Северные потоки" – подорваны. Все это стало причиной сильного сокращения экспортной выручки. А уже давно подмечено: при низких ценах на нефть и газ Россия ни с кем не воюет. Тем более, что экспорт нефти в начале декабря уже снизился на 10-12%.

3. Изнурять СССР гонкой вооружений.

В 80-х годах отлично сработал фейковый план "стратегическая оборонительная инициатива" (так называемые "Звездные войны"), на который руководство "империи зла" повелось. При полномасштабном вторжении в Украину Россия видит сильное отставание своего вооружения от западного и пытается догонять.

4. Раздувать окраинные национализмы. В то же время – повышать субъектность местного начальства.

Такой метод оказывается очень актуален во многих российских регионах. В прошлом "бунт первых секретарей республик и секретарей ключевых регионов" сыграл значительную роль. Сейчас местное начальство все сильнее желает получить контроль над расходами и доходами своих регионов. Тем более они видят наглость таких лидеров как Рамзана Кадырова.

К примеру, Татарстан российские наблюдатели отмечают как первый регион, который отвалится от российского мира в исламский. Там Москва потребовала, чтобы глава региона Рустам Миниханов больше не назывался президентом. Потому что, мол, президент в России один, и все вы его знаете. Поэтому там разразился настоящий скандал.

5. Тратить деньги на кормление и спасение проблемного соседа.

Для СССР таким соседом была Польша, которую кормили с прилавков советских городов, откуда все вывозили. Для России это Беларусь.

К примеру, недавно Россия и Беларусь подписали соглашение о выделении Минску кредита на 105 млрд российских рублей на импортозамещение, а до этого РФ предоставила им отсрочку в год по выплате более $1 млрд в рамках их обязательств по кредитам. Кроме того, Беларусь закупает у РФ самый дешевый в мире газ.

6. Лишить союзников и вассалов.

Союзники России уже отворачиваются от нее и принимают сторону Запада. В 2022 году целый ряд демаршей совершил Казахстан. К тому же, там поддержали политику США и санкции против РФ. Вероятно, что и ОДКБ доживает свои последние месяцы. Президент Таджикистана заявил, что "с нами Москва должна считаться, мы тоже достойны уважения" и его негласно поддержали лидеры стран Центральной Азии. В конце концов Узбекистан отказал Путину в "газовом союзе" и решил увеличить импорт природного газа из Туркмении.

Оказалось, только Кремлю не нужен мир, в котором нет России. Другие страны не только справляются уединенно, но и создают новые союзы, исключающие участие РФ.

Материал подготовлен по анализу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.