У Броварах трирічний хлопчик випав із 7 поверху

Дитині було 3,5 років

У Броварах сталася трагедія – з вікна багатоповерхового будинку випала маленька дитина. Лікарі намагалися реанімувати малюка, але дива не сталося. Хлопчик загинув.

Страшний інцидент трапився у понеділок, 2 січня, приблизно о 7:37, у будинку на вулиці Героїв України. Про це під час оперативної наради 3 січня розповіла начальник служби у справах дітей Лариса Теплюк, повідомляє "Трибуна-Бровари".

За її словами, дитині було 3,5 роки. Вона проживала разом із матір’ю та її співмешканцем. Того дня хлопчик перебував удома з мамою і, поки вона була в кімнаті, він побіг на кухню і почав пересувати стілець. Жінка почула звук і тут же вибігла за сином на кухню, але було вже пізно: малюк відчинив вікно і випав.

Бровари на карті

Незабаром на місце події прибула бригада екстреної допомоги. Зазначається, що медики з усіх сил намагалися реанімувати хлопчика. Однак на той час дитина вже не подавала ознак життя.

Лариса Теплюк наголосила, що сім’я, в якій сталося велике горе, раніше не перебувала на обліках у службах міста.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під Дніпром школяр викинувся з вікна 9 поверху та дивом залишився живим. Поліцейські виявили в телефоні у хлопця листування з дівчиною, в якому він зізнавався в намірах накласти на себе руки.