В Броварах трехлетний мальчик выпал с 7 этажа

Ребенку было 3,5 лет

В Броварах произошла трагедия — из окна многоэтажного дома выпал маленький ребенок. Врачи пытались реанимировать малыша, но чуда не произошло. Мальчик погиб.

Страшный инцидент случился в понедельник, 2 января, примерно в 7:37, в доме по улице Героев Украины. Об этом в ходе оперативного совещания 3 января рассказала начальник службы по делам детей Лариса Теплюк, передает "Трибуна-Бровары".

По ее словам, ребенку было 3,5 лет. Он проживал вместе с матерью и ее сожителем. В тот день он находился дома с мамой и пока она была в комнате, мальчик побежал на кухню и начал передвигать стул. Женщина услышала звук и тут же выбежала за сыном на кухню, но было уже поздно: малыш открыл окно и выпал.

Бровары на карте

Вскоре на место происшествия прибыла бригада "экстренной" помощи. Отмечается, что медики всеми силами пытались реанимировать мальчика. Однако к тому времени ребенок уже не подавал признаков жизни.

Лариса Теплюк подчеркнула, что семья, в которой случилось большое горе, ранее не состояла на учетах в службах города.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что под Днепром школьник выбросился из окна 9 этажа и чудом остался жив. Полицейские обнаружили в телефоне у парня переписку с девушкой, в которой он признавался в намерениях покончить с собой.