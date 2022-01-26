Сломал позвоночник и ноги: в Харькове мужчина выпал из окна 5 этажа и чудом выжил (фото, видео)

Мужчина чудом остался жив.

В Харькове мужчина выпал из окна 5-го этажа и остался жив.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, происшествие произошло утром 26 января по улице 23 Августа.

Спасателей вызвали, так как 54-летний мужчина приземлился на крышу магазина, пристроенного к дому. Он нуждался в немедленной медицинской помощи. К мужчине поднялись медики и спасатели. У него было подозрение на перелом позвоночника, а также нижних конечностей. После обезболивания мужчину закрепили на спинальном щите и спустили с крыши.

Далее пострадавшего погрузили в карету скорой помощи и отвезли в медицинское учреждение.

Спасатели закрепили его на спинальном щите и спустили с крыши

Операция по спасению пострадавшего мужчины

Мужчину доставили в больницу, он получил многочисленные травмы

Операция по спасению пострадавшего мужчины в Харькове

В результате падения мужчина получил многочисленные травмы. О мотивах и обстоятельствах его падения не сообщается. Всего в спасательной операции было задействовано 10 сотрудников ГСЧС.

Напомним, 18 января в Днепровском районе Киева произошел трагический случай — младенец выпал из окна квартиры на 15 этаже.