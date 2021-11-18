Укр

В Днепре подросток вколол инсулин, порезал себя и выпрыгнул из окна

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Юноша пытался покончить с собой Новость обновлена 18 ноября 2021, 14:30
Юноша пытался покончить с собой

В Днепре подросток пытался покончить жизнь самоубийством.

Инцидент произошел 17 сентября около 16:00. 17-летний парень самостоятельно сделал себе инъекцию инсулина, порезал шею и живот.

Об этом сообщает днепровское издание "Информатор".

После чего выпрыгнул со второго этажа. Прохожие увидели лежащего на земле подростка и вызвали скорую. Его госпитализировали в местную детскую больницу. Медики констатировали сотрясение мозга и резаные раны на животе и шее. Сейчас парень находится в отделении интенсивной терапии. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в лесу в Днепре повесился мужчина. Его труп обнаружила прохожая в популярном месте отдыха местных жителей.

Еще одна трагедия произошла в Днепре 13 ноября — мужчина упал с заброшенной высотки. Прибывшие на место медики ничем ему помочь не смогли, он скончался мгновенно.

Кроме того, 1 ноября стало известно о смерти девушки Валерии Статюховой, которую разыскивали полиция и волонтеры.

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#Днепр #Самоубийство
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