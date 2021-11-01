Укр

В Днепре нашли мертвой 16-летнюю девушку: что произошло

Автор
Татьяна Веремеева
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Пропавшую в Днепре девушку нашли мертвой Новость обновлена 01 ноября 2021, 11:10
Пропавшую в Днепре девушку нашли мертвой

Валерия Статюха ушла из дома в воскресенье утром, но дома так и не появилась

В понедельник, 1 ноября, в городе Днепр нашли мертвой несовершеннолетнюю девушку. Согласно данным издания "Информатор", девушка вероятно покончила с собой, спрыгнув с крыши многоэтажного дома.

31 октября местные СМИ и соцсети писали о том, что 16-летняя Валерия Статюха в 10:00 ушла из дому и не вернулась. Полиция и волонтеры начали искать девушку в воскресенье вечером, поиски продлились всю ночь.

Известно, что Валерия Статюха еще в 2017 году писала о суициде на своих страницах в соцсетях.

Напомним, в ночь на 30 октября, приблизительно в 2 часа ночи, молодой человек врезался в лобовое стекло грузовика "МАН". Водитель вызвал на место происшествия полицию. Личность погибшего установили. Вероятным самоубийцей оказался житель города Узин Белоцерковского района. Накануне 16-летний парень поссорился с отчимом на бытовые темы. Позже предупредил мать, что домой больше не вернется.

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#Днепр #Подростки #Самоубийство
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