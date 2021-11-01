У Дніпрі знайшли мертвою 16-річну дівчину: що сталося

Валерія Статюха пішла з дому у неділю вранці, але вдома так і не з’явилася

У понеділок, 1 листопада, у місті Дніпрі знайшли мертвою неповнолітню дівчину. За даними видання "Інформатор", дівчина ймовірно наклала на себе руки, зістрибнувши з даху багатоповерхового будинку.

31 жовтня місцеві ЗМІ та соцмережі писали про те, що 16-річна Валерія Статюха о 10:00 пішла з дому та не повернулася. Поліція та волонтери почали шукати дівчину в неділю ввечері, пошуки тривали всю ніч.

Відомо, що Валерія Статюха ще 2017 року писала про суїцид на своїх сторінках у соцмережах.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня, приблизно о 2 годині ночі, молодик врізався в лобове скло вантажівки "МАН". Водій викликав на місце події поліцію. Особу загиблого встановили. Імовірним самогубцем виявився мешканець міста Узин Білоцерківського району. Напередодні 16-річний парубок посварився з вітчимом на побутові теми. Згодом попередив мати, що додому більше не повернеться.