Рус

У Дніпрі знайшли мертвою 16-річну дівчину: що сталося

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
Читать на русском
Автор
706
Зниклу в Дніпрі дівчину знайшли мертвою Новина оновлена 01 листопада 2021, 11:10
Зниклу в Дніпрі дівчину знайшли мертвою

Валерія Статюха пішла з дому у неділю вранці, але вдома так і не з’явилася

У понеділок, 1 листопада, у місті Дніпрі знайшли мертвою неповнолітню дівчину. За даними видання "Інформатор", дівчина ймовірно наклала на себе руки, зістрибнувши з даху багатоповерхового будинку.

31 жовтня місцеві ЗМІ та соцмережі писали про те, що 16-річна Валерія Статюха о 10:00 пішла з дому та не повернулася. Поліція та волонтери почали шукати дівчину в неділю ввечері, пошуки тривали всю ніч.

Відомо, що Валерія Статюха ще 2017 року писала про суїцид на своїх сторінках у соцмережах.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня, приблизно о 2 годині ночі, молодик врізався в лобове скло вантажівки "МАН". Водій викликав на місце події поліцію. Особу загиблого встановили. Імовірним самогубцем виявився мешканець міста Узин Білоцерківського району. Напередодні 16-річний парубок посварився з вітчимом на побутові теми. Згодом попередив мати, що додому більше не повернеться.

Теги:
#Дніпро #Підлітки #Самогубство
Коронавірус
Харків
Люди просто задихаються: "Телеграф" побував у головній COVID-лікарні Харкова (фоторепортаж)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Коронавірус
Люди просто задихаються: "Телеграф" побував у головній COVID-лікарні Харкова (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Національний авіаційний університет
Максим Луцький лобіює забудову НАУ його соратником: чому історія може закінчитися кримінальною справою
Дата публікації
Категорія
Жителям та гостям Києва краще вакцинуватися для свободи дій
Київ перейшов до "червоної" зони: що можна і що заборонено
Дата публікації
Категорія
Виборчі дільниці з самого ранку працювали на повну
У Харкові відбулися вибори нового мера: головне (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
У перші дні листопада буде тепло, але очікуються дощі
Як довго протримається тепла погода в Україні: прогноз на тиждень