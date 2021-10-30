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Зстрибнув із моста на вантажівку: у Білій Церкві розслідують смерть підлітка (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Наслідки удару тіла об скло вантажівки. Новина оновлена 30 жовтня 2021, 14:09
Наслідки удару тіла об скло вантажівки.

Трагедія сталася вночі у суботу.

У Білій Церкві неповнолітній наклав на себе руки кинувшись на вантажівку з мосту.

Про це повідомляє поліція Київщини.

У ніч на 30 жовтня, близько 2 години після опівночі молодик врізався в лобове скло вантажівки "МАН". Водій викликав поліцію. Особу загиблого встановили. Імовірним самогубцем виявився мешканець міста Узин Білоцерківського району. Напередодні 16-річний парубок посварився з вітчимом на побутові теми. Згодом попередив мати, що додому більше не повернеться.

Трагедія сталася на дорозі до Одеси.

Вантажівка, на яку зістрибнув підліток
Вантажівка, на яку зістрибнув підліток
Місце ДТП
Місце ДТП

Триває слідство у кримінальній справі за статтею 115 із позначкою "самогубство".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі жінка наклала на себе руки трьома різними способами — розрізала вени, включила газ і вистрибнула з вікна. Роковим виявився стрибок.

Також у Казахстані через самогубство школяра його однолітки організували незвичайний флешмоб — прийшли на заняття у спідницях. Саме такий вибір одягу загиблим хлопчиком для тематичного балу за "Гаррі Поттером" призвів до розмови зі шкільним психологом, невдовзі після якої хлопець зістрибнув з висоти.

Теги:
#Київська область #Самогубство #Підліток
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