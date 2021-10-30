Зстрибнув із моста на вантажівку: у Білій Церкві розслідують смерть підлітка (фото)

Трагедія сталася вночі у суботу.

У Білій Церкві неповнолітній наклав на себе руки кинувшись на вантажівку з мосту.

Про це повідомляє поліція Київщини.

У ніч на 30 жовтня, близько 2 години після опівночі молодик врізався в лобове скло вантажівки "МАН". Водій викликав поліцію. Особу загиблого встановили. Імовірним самогубцем виявився мешканець міста Узин Білоцерківського району. Напередодні 16-річний парубок посварився з вітчимом на побутові теми. Згодом попередив мати, що додому більше не повернеться.

Трагедія сталася на дорозі до Одеси.

Вантажівка, на яку зістрибнув підліток Місце ДТП

Триває слідство у кримінальній справі за статтею 115 із позначкою "самогубство".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі жінка наклала на себе руки трьома різними способами — розрізала вени, включила газ і вистрибнула з вікна. Роковим виявився стрибок.

Також у Казахстані через самогубство школяра його однолітки організували незвичайний флешмоб — прийшли на заняття у спідницях. Саме такий вибір одягу загиблим хлопчиком для тематичного балу за "Гаррі Поттером" призвів до розмови зі шкільним психологом, невдовзі після якої хлопець зістрибнув з висоти.