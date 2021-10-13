В Одесі дівчина наклала на себе руки відразу трьома способами (відео)

Мешканка багатоповерхівки відкрила газ і наклала на себе руки, після чого всіх її сусідів евакуювали

В Одесі в ніч на 13 жовтня дівчина вчинила самогубство відразу трьома різними способами.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, трагедія сталася в ЖК "7 небо". Місцева мешканка відкрила газ, після чого перерізала собі горло і вени. Потім дівчина вистрибнула з вікна: на жаль, множинні травми до та після падіння виявилися несумісні з життям.

Поки медики вивозили бездиханне тіло дівчини, рятувальники проводили евакуацію всіх мешканців через залишений відкритим газ. На щастя, ніхто з сусідів загиблої не постраждав.

Мотив самогубства одеситки поки невідомий. Але її сусіди кажуть, що у дівчини були проблеми з психікою.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Харкові з даху 9-поверхівки зірвалася 15-річна дівчина, правоохоронці підозрюють самогубство.

Також ми писали про два випадки самогубства, які відбулися в Російській Федерації. Дівчина зірвалася з даху висотки, а хлопець стрибнув з моста під пісню групи "ЛСП" під назвою "Номери". Після цих випадків трек видалили зі всіх музичних платформ.